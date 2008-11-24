Посол США вважає, що Україна потребує «сильного керівництва»

Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР переконаний, що з обранням Барака ОБАМИ Президентом Сполучених Штатів Америки відносини між Україною та США плідно розвиватимуться.

Про це посол сказав сьогодні під час зустрічі з першим заступником голови Верховної Ради України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-спікера.

За словами Посла, «добрі стосунки між Україною та США підтримують і республіканці, і демократи».

Водночас він звернув увагу на те, що ситуація в економіці обох країн та країн світу є досить серйозною, і уряди країн стикаються з великими складнощами. Саме тому, підкреслив В.ТЕЙЛОР, «країни потребують сильного керівництва».

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив в цьому контексті, що в українському політикумі мають бути знайдені адекватні рішення для уповільнення тих негативних процесів, які є в українській економіці. «Для цього необхідно мати сильний уряд і надійну підтримку його в парламенті», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ. При цьому він додав, що знайти порозуміння хоч і не просто, але вже є певний досвід вирішення проблем між непримиренними опонентами. Він висловив упевненість, що рішення, які б сприяли ефективній роботі парламенту, буде знайдено.