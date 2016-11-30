Турчинов розставив все по місцях: "безвіз" Україні потрібен з Європою, а з Росією - візовий режим

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО України, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

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"Безвізовий режим у нас повинен бути з Європою, а візовий режим, без будь-яких винятків, - з Росією", - наголосив він.

Крім того, секретар РНБО відзначив необхідність жорстко контролювати будь-який перетин кордону. "Візи - це один з інструментів контролю. Потрібна не тільки віза, але й чіткі правила перетину російсько-українського кордону з фіксацією та перевіркою всіх, хто її перетинає", - зазначив Турчинов.

Нагадаємо, 3 жовтня голова Верховної Ради Андрій Парубій на Погоджувальній раді запропонував обговорити можливість введення візового режиму з Росією та розширення санкцій проти РФ. Він нагадав, що на початку 2016 року вніс до парламенту проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян.