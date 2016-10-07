Переважна більшість читачів УНІАН підтримала ініціативу введення візового режиму з РФ – опитування

Так, 72% українців відповіли, що повністю підтримують введення візового режиму між Україною та Росією та платних віз для росіян.

Ще 5% читачів також підтримують візовий режим з РФ, однак впевнені, що це має робитися вибірково, з пом’якшеними умовами отримання віз для низки категорій громадян.

Водночас, 22% респондентів виступили проти введення віз для росіян під час поїздок до України.

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При цьому 1% громадян зауважили, що якби противники введення візового режиму з Росією трохи повоювали на Донбасі проти російського агресора, то вони, напевно, змінили би свою думку.

Загалом в опитуванні, що стартувало 5 жовтня, взяли участь 6249 читачів УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, розмови про скасування безвізового режиму з РФ в Україні були з початку російської військової агресії на Донбасі та в Криму. За таке рішення висловлювався секретар РНБО Олександр Турчинов, за словами якого, ще в 2014 році РНБО ухвалила рішення про введення візового режиму з Росією і доручила Кабінету міністрів реалізувати це завдання.

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Водночас з 1 березня 2015 року Кабмін лише заборонив громадянам Росії в'їжджати в Україну за внутрішніми паспортами, але питання введення візового режиму не розглядалося.

На початку жовтня 2016 року спікер українського парламенту Андрій Парубій знову підняв питання про необхідність введення візового режиму України з Росією - після затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенка. Він нагадав, що ще на початку року вніс до Ради проект постанови про припинення дії угоди між урядами України і Росії про безвізовий режим і висловив сподівання, що це питання вдасться розглянути до кінця поточної сесії парламенту.

Верховна Рада України мала розглядати це питання 6 жовтня, однак до нього таки і не дійшли через відсутність згоди між фракціями парламенту.