Луценко заявив про наявність доказів щодо співпраці Онищенка із російськими спецслужбами

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Процесуальні керівники, які співпрацюють з СБУ, мені доповідали, і я особисто бачив матеріали, які свідчать, що громадянин Онищенко, за словами його найближчого оточення, співпрацює із російськими спецслужбами. І про це вони безпосередньо пишуть між собою», - сказав Луценко.

Луценко повідомив, що у матеріалах справи Онищенка фігурує факт здійснення ним певних дій щодо незаконного видобутку та продажі газу на територію окупованого Криму через задіяння нафтогазової вежі в Херсонській області.

Читайте такожВ АП відреагували на заяву Онищенка про переданий спецслужбам США "компромат" на Порошенка

За його словами, після звільнення цієї вежі Онищенко уклав угоду з державними газовими структурами.

«Наші матеріали свідчать, що з тих пір газ без належного документального оформлення йшов в окупований Крим. З моєї точки зору, це означає протизаконну співпрацю з окупаційним режимом», - сказав Луценко.

Слідство, зазначив генпрокурор, має в своєму розпорядженні «кілька тонн фінансових документів» щодо незаконних оборудок фірм, афельованих до Онищенка.

За даними Луценка, найближчим часом очікується отримання показів від одного зі свідків (прізвища якого він не назвав), а також отримання чергових доказів незаконної діяльності Онищенка, і це стосується не тільки газових справ.

«На громадянина Онищенка і його злочинну організацію є безліч доказів», - підкреслив генпрокурор.

Луценко зазначив, що було б логічним, аби Онищенко прибув в Україну і почав співпрацювати зі слідством, оскільки сам заявляв про готовність до такої співпраці.

Нагадаємо, сьогодні Луценко заявив, що ГПУ не володіє інформацією щодо начебто передачі народним депутатом Олександром Онищенком якихось документів американським спецслужбам.

«Чи передавав Онищенко якісь документи американським спецслужбам, мені взагалі невідомо. Не думаю... ні нам невідомо про будь-які документальні підтвердження заяв Онищенка, ні нам невідомо про передачу документальних підтверджень до будь-яких спецслужб, з якими ми співпрацюємо (з російською ми не співпрацюємо). Тому я зараз це розглядаю як звичайний піар-захист людини, яка розшукується за скоєння злочинів», - сказав Луценко.