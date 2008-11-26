Тимошенко перед Європою замовила слово про Росію

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що у Європейському Союзі буде стабільність і процвітання лише у разі забезпечення європейського шляху розвитку України та Росії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це йдеться у статті глави українського уряду, надрукованій у спеціальному випуску журналу The Economist “Світ у 2009 році”.

У статті Ю.ТИМОШЕНКО висловлює думку, у 2009 році Європейський Союз повинен визнати пріоритетним завданням гарантування того, щоб поточні зміни, які відбуваються в країнах між ЄС та Росією, продовжувались «правильним, мирним і, найважливіше, взаємовигідним шляхом».

Прем’єр-міністр України сподівається, що Європа почне вирішувати стратегічне завдання щодо вакууму безпеки, який виник в країнах, що знаходяться між Європейським Союзом та Росією.

«У 2009 Європа почне визнавати, що лише забезпечивши європейське покликання Росії та України Європейський Союз зможе продовжувати свій шлях стабільності та процвітання», - наголошує вона.

Прем‘єр-міністр порівнює сьогоднішні відносини між Україною та Росією з відносинами між Німеччиною та Францією у післявоєнний період та називає їх моделлю для побудови відносин між нашими сусідніми країнами.

«Успіх франко-німецького примирення за останні півстоліття є моделлю, яка дає надію. Мета чітко зрозуміла: Росія та Україна на шляху до перетворення на двох заможних та дружніх сусідів, на зразок сьогоднішніх Франції та Німеччини», - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

«Щоб забезпечити такий результат, - вважає прем’єр, - існує нагальна потреба запровадити механізми, здатні сприяти реформам та оновленню обох країн, не створюючи напруження».

Прем‘єр-міністр України також наголошує, що переміщення російсько-українських відносин у ширший європейський контекст зробить їх більш стабільними.

«Під час Помаранчевої революції Україна зробила вибір, не між Росією та Заходом, а між демократією та авторитаризмом. Відносинам між Україною, Росією та ЄС не можна дозволяти дрейфувати. Лише завдяки встановленню міцних інституційних зв’язків по всьому регіону домінуватимуть спільні політичні та економічні проекти, а не страх небезпеки», - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

*** Спеціальний випуск “Світ у 2009 році” є щорічним виданням журналу The Economist, який розповсюджується в 100 країнах світу 20-ма мовами.

Авторами статей для випуску “Світ у 2009 році” стали прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО, Президент Бразилії Луїс Інасіо ЛУЛА да СІЛВА, прем’єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес САПАТЕРО, прем`єр-міністр Австралії Кевін РАДД та колишній держсекретар США Генрі КІСІНДЖЕР.

Авторами статей для випуску “Світ у 2008 році” були Президент Франції Ніколя Саркозі, Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун, спікер Палати представників США Ненсі ПЕЛОЗІ, мер Нью-Йорка Майкл БЛУМБЕРГ, президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ.

“Економіст” (The Economist) – впливовий щотижневий англомовний журнал. Видається у Великій Британії з 1843 року. У 2006 році його тираж перевищив один мільйон примірників.