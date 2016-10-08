Мінюст: в Україні люстровано 938 осіб і серед них - 40 служителів Феміди

Про це заявила директор департаменту з питань люстрації Мінюсту Тетяна Козаченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, суди розглядають понад 1300 позовів від тих, хто підпав під дію закону «Про очищення влади».

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Як зазначила Козаченко, люстрація по посадах спрацювала на 98%. Але є 2% ганебних випадків ігнорування закону деякими відомствами. Директор Департаменту з питань люстрації має на увазі Генпрокуратуру, ДФС та Адміністрацію президента.

Керівник департаменту Міністерства юстиції наголосила – всі повинні бути рівними перед законом, і це, зокрема, стосується колишніх високопосадовців МВС Василя Паскала і Володимира Євдокимова.

Козаченко відзначає поступ у судовій реформі, але зауважує, що досі через суд в Україні можна провернути все – у тому числі узурпувати владу, як це робив екс-президент Віктор Янукович.

Довідка УНІАН. Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він, зокрема, застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які займали посаду у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені у цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.