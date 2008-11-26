Кабмін вирішив дати двом банкам по мільярду

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення по 1 млрд. грн. на збільшення статутних капіталів ВАТ «Укрексімбанк» і ВАТ «Ощадбанк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ журналістам у середу.

За його словами, сума вливання в статутні капітали держбанків може бути збільшена після проведення їх аудиту.

Нагадаємо, що сьогодні голова правління ВАТ "Ощадбанк" Анатолій ГУЛЕЙ повідомив журналістам, що Кабінет міністрів України має намір рекапіталізувати державні банки на 7 млрд. грн.

“Йдеться по 4 млрд. грн. у статутний капітал «Ощадбанку» і 3 млрд. грн. - «Укрексімбанку»», - сказав А.ГУЛЕЙ.

А.ГУЛЕЙ підкреслив, що рекапіталізація проводиться з метою фінансування держбанками реального сектору економіки.

Щодо "Ощадбанку" він зазначив, що кошти будуть направлені на реалізацію програм в енергетичному секторі.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (ВАТ “Ощадбанк”) зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року. Статутний капітал на 1 жовтня 2007 р. - 1,12 млрд. грн. 100% акцій банку належать державі.

ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом. Статутний капітал на 1 жовтня 2008 р. - 2,063 млрд. грн.