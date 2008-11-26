У Тимошенко вирішили святкувати Новий рік і Різдво цілий тиждень

Святкування Нового року і Різдва в Україні триватиме 7 днів. Відповідне розпорядження уряду опубліковане на сайті парламенту.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2008 р. №1458-р, для створення сприятливих умов для святкування 1 січня - Нового року, 7 січня – Різдво Христове, а також раціонального використання робочого часу, Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта", Державного казначейства і банківських установ) перенести в порядку і на умовах, встановлених законодавством, в 2009 році для працівників, яким встановлений п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з п`ятниці 2 січня - на суботу 10 січня, з понеділка 5 січня - на суботу 24 січня, з вівторка 6 січня - на суботу 7 лютого.

Спеціальний режим роботи банків і їх установ у вказані дні встановлює Національний банк.