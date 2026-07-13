Нафта різко подорожчала: ринок відреагував на нове 'закриття' Ормузької протоки

Ціна на нафту марки Brent підскочила до понад 79 доларів за барель.

Ціни на нафту у понеділок, 13 липня, зросли більш ніж на 4% на тлі загрози зупинки поставок енергоносіїв через Ормузьку протоку і заяв США та Ірану про новий обмін військовими ударами, пише Reuters.

Зазначається, що фʼючерси (договір на купівлю або продаж активу в майбутньому) на нафту марки Brent станом на 05:25 за київським часом подорожчали на 3,10 долара (+4,08%) - до 79,11 долара за барель. Американська West Texas Intermediate (WTI) зросла на 2,95 долара (+4,11%) - до 74,36 долара за барель.

Як повідомило Центральне командування США, 12 липня американські війська завдали чергової хвилі ударів по Ірану. При цьому в Корпусі вартових ісламської революції Ірану заявили, що атакували американські військові бази в Кувейті та Бахрейні.

Відео дня

Президент США Дональд Трамп 12 липня заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для комерційного судноплавства. Втім, раніше Іран оголосив про закриття протоки після того, як судно, що рухалося неузгодженим маршрутом, зазнало удару.

За даними сервісу Kpler, що відстежує рух суден, 12 липня протоку перетнули лише шість суден - найменший показник за останні п'ять тижнів. До початку війни наприкінці лютого через протоку проходило близько 20% світового обсягу нафти та скрапленого природного газу.

Ринковий аналітик IG Тоні Сайкамор зазначив, що відносно стримане зростання цін на нафту свідчить про те, що ринок розцінює нинішню ескалацію як загострення в межах крихкого перемир'я, а не як його повний крах.

Війна мід США та Іраном - останні новини

Агентство Reuters писало, що Іран хоче створити постійну систему стягнення зборів у Ормузькій протоці, через яку до війни проходила пʼята частина світових постачань нафти та скрапленого природного газу, а також країна попередила судна не заходити туди без її дозволу.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про Іран. За його словами, перемирʼя, досягнуте між обома сторонами минулого місяця, закінчилося.

Вас також можуть зацікавити новини: