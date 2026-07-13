Ціна на золото падає на тлі побоювань закриття Ормузької протоки: скільки коштує сьогодні

Зазначається, що срібло та платина також подешевшали.

Ціни на золото в понеділок, 13 липня, знизилися більш ніж на 1%. Побоювання щодо закриття Ормузької протоки призвели до різкого зростання цін на нафту, що знову посилило очікування підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією, спричиненою ескалацією на Близькому Сході.

Агентство Reuters повідомляє, що станом на 08:41 за київським часом спотова ціна на золото знизилася на 1,5% – до 4 060,36 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 130,98 долара.

Збройні сили США та Ірану обмінялися масованими ударами. 12 липня Тегеран завдав ударів по американських об’єктах у країнах Перської затоки та заявив, що знову перекрив стратегічно важливу Ормузьку протоку. На цьому тлі ціни на нафту підскочили приблизно на 4%, долар і прибутковість казначейських облігацій США зросли, а фондові ринки в Азії продемонстрували падіння.

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"Будь-який спалах насильства в Перській затоці супроводжується тиском на золото. Питання в тому, чи призведе фактичне або часткове закриття Ормузької протоки в подальшій перспективі до дефляційного ефекту, який насправді може надати підтримку золоту, якщо скорочення попиту призведе до зниження економічної активності", – сказав глобальний керівник з інституційних ринків у ABC Refinery Ніколас Фраппелл.

Водночас спотова ціна на срібло знизилася на 2,6% – до 58,29 долара за унцію (1,88 дол./грам), а платина подешевшала на 1,6% – до 1 601,92 долара (51,67 дол./грам).

Ціни на метали – останні новини

6 липня ціни на мідь та алюміній зросли на тлі послаблення очікувань щодо підвищення процентних ставок ФРС США. При цьому залізна руда дорожчала через посилення обмежень Китаю щодо австралійської гірничодобувної компанії Fortescue Ltd., а також через наплив покупців на тлі падіння цін в останні місяці.

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