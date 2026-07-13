В Україні на початку тижня подешевшала валюта: свіжий курс долара і євро

Продати долар можна в середньому за курсом 44,18 грн, а євро – 50,64 грн.

Курс долара до гривні в банках України в понеділок, 13 липня, знизився на 1 копійку і складає 44,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,18 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подешевшав на 1 копійку і становить 51,25 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,64 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,61 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,54 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,20 грн/євро, а курс продажу - 51,00 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк встановив на 13 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,50 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зросла. Офіційний курс європейської валюти на понеділок було встановлено на рівні 50,86 гривні за один євро, таким чином національна валюта додала 2 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що курс долара в Україні до 19 липня перебуватиме в межах 44,4–45 гривень на міжбанківському ринку та 44,5–45 гривень на готівковому ринку.

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