В БЮТ зрозуміли, що «приречені» наводити порядок у владі

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний у необхідності впорядкувати систему органів державної влади до проведення виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів у Сумах.

Зокрема, за словами віце-спікера, «ми приречені навести порядок в системі органів державної влади до проведення будь-яких виборчих кампаній, оскільки вибори без побудови зрозумілої та відповідальної системи влади тільки створять додаткові проблеми, а не вирішать їх».

На думку М.ТОМЕНКА, найбільше зло в Україні на сьогодні – це багатовладдя та безвідповідальність. «Тому для розв’язання цієї проблеми необхідно внести зміни до Конституції України та чітко визначити повноваження Президента, уряду та Верховної Ради. І найголовніше – впорядкувати систему місцевого самоврядування, ліквідувати обласні та районні держадміністрації, сформувати виконавчі комітети при обласних радах, які будуть нести відповідальність за ситуацію у регіонах», - вважає М.ТОМЕНКО.

Він також додав, що на обласному рівні мають бути створені представництва центральних органів виконавчої влади, які би забезпечували контроль за дотриманням Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади.

«Все це необхідно зробити до початку виборчих кампаній, оскільки новий Президент чи парламент мають бути обрані вже під нові повноваження. Без конституційних змін щодо системи влади проведення виборів – це черговий обман людей шляхом обіцянок, що в цій країні колись буде наведений порядок в органах державної влади», - вважає М.ТОМЕНКО.

За його словами, БЮТ як партнерів у питанні щодо внесення змін до Конституції розглядає усі політичні сили, що представлені в парламенті. «Популярно кажучи, Партія регіонів – для нас політичний опонент. Але порядок у місцевому самоврядуванні нам важливіший», - зазначив М.ТОМЕНКО.