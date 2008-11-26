Райс: плани НАТО щодо Грузії та України не змінилися, але...

Державний секретар США Кондоліза РАЙС заявляє, що плани НАТО стосовно Грузії та України не змінились, але є "британська ідея" про те, за допомогою якого саме механізму може вирішитись питання про членство цих країн в Альянсі.

Про це вона сказала на прес-конференції в держдепартаменті США, передає РІА «Новости».

"Є британська ідея, і я хочу підкреслити, що це на американська, а британська ідея про те, щоб ми подивились на інші шляхи виконання Бухарестської декларації", - заявила К.РАЙС.

За її словами, для вирішення питання про членство Грузії та України в НАТО можуть бути використані інші механізми.

"Ми вважаємо, що комісія Грузія-НАТО і комісія НАТО-Україна можуть бути органами, за допомогою яких ми можемо активізувати наш діалог... і тому на даний момент часу немає необхідності проводити обговорення по ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО)", - сказала К.РАЙС.

"Це просто питання про те, як ми здійснюватимемо Бухарестське рішення. Це не зміна політики", - підкреслила держсекретар США.

Як повідомляв УНІАН, на Бухарестському саміті НАТО була прийнята декларація, в якій сказано, що Україна та Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу. Водночас у документі не вказані будь-які терміни.

Напередодні посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР заявив, що Сполучені Штати вважають надання Україні Плану дій з набуття членства в НАТО неактуальним і шукають інші шляхи для надання можливості цим країнам вступи в Альянс.

У свою чергу, New York Times повідомила, що США розпочали дипломатичну кампанію в Європі, закликаючи країни-члени НАТО запропонувати Україні та Грузії членство в Альянсі без проходження тривалої процедури отримання ПДЧ й виконання багатьох вимог.

За даними видання, у вівторок заступник держсекретаря США Деніел ФРІД заявив у Вашингтоні, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО можуть обговорити питання вступу України та Грузії в Альянс через інші інструменти, а не шляхом отримання ПДЧ.

Франція, Німеччина, Норвегія, Іспанія, Італія та ще чотири країни висловились проти цієї ідеї на зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 25 листопада.

2-3 грудня у Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч, на якій обговорять питання вступу України та Грузії в НАТО.