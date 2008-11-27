Кінах: криза навчить нас зміцнювати співпрацю з Росією

Україні для мінімізації наслідків кризи в металургійній галузі необхідно активізувати внутрішній попит на її продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході відеомосту Москва-Київ на тему: «Металургійна промисловість Росії і України: тренд змінився» заявив депутат Верховної Ради України, президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

За прогнозом А.КІНАХА, падіння світового попиту на продукцію металургійної промисловості продовжуватиметься, мінімум, до 3-4 кварталів 2009 року. Тому для мінімізації наслідків кризи в цій сфері Україні необхідно проводити системні і чіткі заходи. Серед них - активна інвестиційна політика на внутрішньому ринку, серйозні інфраструктурні проекти в будівництві, включаючи житлові і транспортні об`єкти, а також реалізація проектів, пов`язаних із проведенням в Україні Євро-2012.

“Це все породжує попит на продукцію металургійної галузі”, - сказав він.

А.КІНАХ також вважає, що Україна і Росія багато втратили через відсутність тісної взаємодії в такому стратегічному для обох країн комплексі як гірничо-металургійний. Виходом, на його думку, є створення вертикально-інтегрованих компаній. «У нас є все для цього – сировинна база, наука, металургійні комбінати, потужний ринок, а також машинобудування тощо», - зазначив він.

Голова УСПП висловив упевненість, що якби обидві країни об`єднали зусилля, координували дії щодо збільшення платоспроможного попиту на ринках України і Росії, включали в ці технологічні ланцюжки машинобудівну складову і не займалися зведенням штучних бар`єрів (у частині поставок продукції), то «була б ще одна додаткова можливість знизити негативний вплив всіх кризових явищ, якого зазнають сьогодні наші економіки».

При цьому А.КІНАХ сподівається, що нинішня криза і позитивно вплине на економіки України і РФ. «Вона підтверджує, наскільки важливо виходити на сучасні методи економічної інтеграції і співпраці. Сподіваюся, що криза навчить нас зміцнювати взаємовигідну співпрацю, і щоб це було не ситуативне реагування, а чітке усвідомлення, що Україна і Росія - стратегічні партнери», - сказав він.

Голова УСПП зазначив, що за підсумками 2008 року очікується рекордний обсяг українсько-російського товарообороту – близько 40 млрд. доларів.