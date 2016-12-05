Посол Британії закликала Україну активніше боротись із корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час круглого столу в Києві.

Посол зазначила, що Україна є серйозним учасником системи європейської безпеки, проте надзвичайно важливо боротися з корупцією.

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«Якщо ви не можете побороти корупцію у своїх військових колах, то гроші, які мали бути виділені на безпеку, будуть йти комусь в кишеню. Ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі з корупцією», - зазначила Гоф.