Посол Британії закликала Україну активніше боротись із корупцією

13:02, 05 грудня 2016
Політика
117 0

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що Україна має побороти корупцію у військовій сфері, тому що виділені на безпеку гроші будуть йти комусь у кишеню.

Посол зазначила, що Україна є серйозним учасником системи європейської безпеки / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час круглого столу в Києві.

Посол зазначила, що Україна є серйозним учасником системи європейської безпеки, проте надзвичайно важливо боротися з корупцією.

Читайте такожРосія не виконала Будапештський меморандум - посол Британії

«Якщо ви не можете побороти корупцію у своїх військових колах, то гроші, які мали бути виділені на безпеку, будуть йти комусь в кишеню. Ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі з корупцією», - зазначила Гоф.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter