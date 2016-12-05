Посол Британії закликала Україну активніше боротись із корупцією
13:02, 05 грудня 2016Політика
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Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що Україна має побороти корупцію у військовій сфері, тому що виділені на безпеку гроші будуть йти комусь у кишеню.
Посол зазначила, що Україна є серйозним учасником системи європейської безпеки / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час круглого столу в Києві.
Посол зазначила, що Україна є серйозним учасником системи європейської безпеки, проте надзвичайно важливо боротися з корупцією.
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«Якщо ви не можете побороти корупцію у своїх військових колах, то гроші, які мали бути виділені на безпеку, будуть йти комусь в кишеню. Ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі з корупцією», - зазначила Гоф.
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