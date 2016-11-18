Стоятимемо пліч-о-пліч: Британський посол пообіцяла підтримку Україні незалежно від Brexit

Як повідомила прес-служба Верховної Ради, про це вона сказала під час зустрічі з головою українського парламенту Андрієм Парубієм.

Крім того, британський посол наголосила, що наполягатиме на розширенні співпраці парламентів України та Великобританії.

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«Стоїмо і стоятимемо пліч-о-пліч із вашою країною. Підтримували й будемо підтримувати, незалежно від результатів нашого референдуму в країні»,- запевнила вона й наголосила на необхідності розширення співпраці на рівні парламентів обох країн, що «сприятиме підвищенню інституційної спроможності парламентів та обміну досвідом».

Раніше Джудіт Гоф також запевняла, що вихід Британії із ЄС не вплине на відносини з Україною.

"Я не думаю, що це має істотний вплив. Якщо ви згадаєте один з перших візитів нашого секретаря у закордонних справах (державного секретаря у закордонних справах і справах Співдружності Бориса Джонсона - УНІАН) до України з того часу, як його призначили, він був дуже чітким у вираженні підтримки Сполученого Королівства Україні і щодо продовження нашої підтримки України", - заявила Гоф.