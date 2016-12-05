Керрі прибув до Берліна для обговорення ситуації в Україні

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

Керрі отримає Федеральний хрест за заслуги від міністра закордонних справ Штайнмайєра, і зустрінеться з групою молодих німців, відданих ідеї збереження і зміцнення трансатлантичних відносин.

Керрі 6-7 грудня відправиться в Брюссель для участі у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Держекретар США зустрінеться зі своїми колегами з НАТО і країн-партнерів для обговорення подальших зусиль щодо зміцнення безпеки і стабільності Альянсу на сході і півдні, а також з метою зміцнення співробітництва між НАТО і ЄС.

Читайте такожДержсекретар США у Ватикані обговорить ситуацію в Україні

Також в Брюсселі Керрі зустрінеться з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні для обговорення питань співпраці між Сполученими Штатами і Європейським Союзом з цілого ряду глобальних питань.

7-8 грудня Керрі відправиться в Гамбург для участі в засіданні Ради міністрів ОБСЄ, де зустрінеться зі своїми колегами з 57 держав-учасниць ОБСЄ.