Порошенко: Україна відновить мовлення на території окупованого Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на відкритті нової телевежі на горі Карачун в Донецькій області.

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«Ми поставили завдання і на території Херсонської області, в тому числі і недалеко від Чонгару, ми теж будемо встановлювати передавачі, щоб мешканці окупованого Криму мали можливість безперешкодно слухати та дивитись українські канали», - сказав Порошенко.

«Наголошую, що це відбувається в повній відповідності до українського та міжнародного законодавства, і ніхто не має права перешкоджати нам робити мовлення на своїй українській землі», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Міністерство інформаційної політики України інформувало, що на Чонгарі розпочалося зведення 150-метрової вежі для забезпечення мовлення на території окупованого Росією Криму.