Порошенко: Україна відновить мовлення на території окупованого Криму
Президент Петро Порошенко переконаний, що Україна відновить мовлення на території тимчасово окупованого Росією Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на відкритті нової телевежі на горі Карачун в Донецькій області.
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«Ми поставили завдання і на території Херсонської області, в тому числі і недалеко від Чонгару, ми теж будемо встановлювати передавачі, щоб мешканці окупованого Криму мали можливість безперешкодно слухати та дивитись українські канали», - сказав Порошенко.
«Наголошую, що це відбувається в повній відповідності до українського та міжнародного законодавства, і ніхто не має права перешкоджати нам робити мовлення на своїй українській землі», - додав глава держави.
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Міністерство інформаційної політики України інформувало, що на Чонгарі розпочалося зведення 150-метрової вежі для забезпечення мовлення на території окупованого Росією Криму.