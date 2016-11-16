Адвокат Новинського просить Раду повернути до ГПУ подання про дозвіл на притягнення нардепа до відповідальності

Захист народного депутата Вадима Новинського просить рекомендувати Верховній Раді повернути подання Генеральної прокуратури про надання дозволу на притягнення депутата до кримінальної відповідальності до відомства.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на засіданні регламентного комітету ВР адвокат Новинського Олег Татаров наголосив, що «подання не містить об’єктивних доказів» вини депутата.

Він зазначив, що участь Новинського в цих подіях (викраденні помічника настоятеля УПЦ МП) не підтверджена.

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За словами Татарова, розслідування засноване на підставі «виключно показань Драбинка, як зацікавленої особи, і своїх (прокуратури) припущень, адже митрополита та Януковича не допитували, а Новинський під час таких допитів показань не давав».

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду надати дозвіл на притягнення депутата Вадима Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою в причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника настоятеля УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Також Генпрокуратура підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо його причетності до викрадення помічника митрополита.

За даними слідства, Янукович у 2013 році для подальшої узурпації влади вирішив створити організоване угруповання, яке б у результаті протиправних дій змусило митрополита Володимира добровільно відмовитися від виконання своїх обов’язків із метою призначення в подальшому намісником УПЦ МП більш лояльної до чинної влади особи.

Як зазначає слідство, відповідальним за вирішення цих питань було визначено Новинського.