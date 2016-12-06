Луценко вилаявся на адресу адвоката Новинського: с*ка неправославна, ментовська с*ка (відео)

17:38, 06 грудня 2016
Політика
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Генпрокурор Юрій Луценко назвав адвоката депутата Вадима Новинського Олега Татарова "с**ою неправославною".  

Це сталося після закінчення засідання регламентного комітету Ради.

"Татаров – с**ка неправославна, ментовська с**а, кінчена", - заявив Луценко.

У відповідь на це Новинський обурився й заявив, що вони готують позов до суду щодо захисту честі адвоката.

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"Якщо не доб'ємося правди в Україні, то підемо в європейські суди", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко і депутат Вадим Новинський вступили у перепалку в ході засідання регламентного комітету Ради.

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