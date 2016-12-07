Україна ініціювала обговорення російського вторгнення в Грузію в Радбезі ООН

На прохання України Рада Безпеки ООН розглянула на закритих консультацiях ситуацiю в Грузiї. Про це українська делегація в ООН повідомила у Twitter.

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"Сьогодні у Раді безпеки ООН Україна засудила так звану угоду між Росією та окупаційним режимом Сухумі про створення об’єднаної групи військ", - йдеться у повідомленні.

Today in #UNSC#Ukraine condemned so-called "agreement" between #Russia and Sokhumi regime on establishment of Joint Group of Armed Forces. pic.twitter.com/ard1gHVRpp — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 7, 2016

У "Твіттері" української місії в ООН також повідомляється, що російська делегація заблокувала "нейтральні висновки для преси", які мали бути узгоджені слідом за рішеннями про те, що Росія повинна поважати територіальну цілісність та суверенітет Грузії.

Although @RussiaUN blocked neutral press elements following today's AOB, it must respect sovereignty and territorial integrity of #Georgia. pic.twitter.com/rbfEzwZhzE — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 7, 2016

Вони передбачали, що "члени Радбезу підтвердили повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії у її міжнародно визнаних кордонах".

"Російська делегація заблокувала таку пропозицію (елементи для преси приймаються консенсусом в Раді Безпеки), тим самим в черговий раз підтвердивши відсутність поваги до принципів Статуту ООН", - сказав представник України в ООН Володимир Єльченко у коментарі "Лівому берегу".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях. Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованій Росією. За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинули понад 400 людей, більше 2 тисяч були поранені.