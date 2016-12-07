Україна ініціювала обговорення російського вторгнення в Грузію в Радбезі ООН

08:48, 07 грудня 2016
Політика
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Ситуацію в Грузії розглянули на закритих консультаціях.

ukraineun.org

На прохання України Рада Безпеки ООН розглянула на закритих консультацiях ситуацiю в Грузiї. Про це українська делегація в ООН повідомила у Twitter.

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"Сьогодні у Раді безпеки ООН Україна засудила так звану угоду між Росією та окупаційним режимом Сухумі про створення об’єднаної групи військ", - йдеться у повідомленні.

У "Твіттері" української місії в ООН також повідомляється, що російська делегація заблокувала "нейтральні висновки для преси", які мали бути узгоджені слідом за рішеннями про те, що Росія повинна поважати територіальну цілісність та суверенітет Грузії.

Вони передбачали, що "члени Радбезу підтвердили повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії у її міжнародно визнаних кордонах".

"Російська делегація заблокувала таку пропозицію (елементи для преси приймаються консенсусом в Раді Безпеки), тим самим в черговий раз підтвердивши відсутність поваги до принципів Статуту ООН", - сказав представник України в ООН Володимир Єльченко у коментарі "Лівому берегу".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях. Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованій Росією. За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинули понад 400 людей, більше 2 тисяч були поранені.

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