Грузія налаштована на мирне врегулювання в окупованих РФ Абхазії та Південній Осетії - заява МЗС

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Грузії у зв'язку з 8-ю річницею Серпневої війни 2008 року, переданій УНІАН посольством Грузії в Україні.

У відомстві нагадали, що 7 серпня виповнилося 8 років з моменту повномасштабного вторгнення і агресії Російської Федерації проти Грузії. Відтоді РФ продовжує незаконну окупацію двох регіонів суверенної і незалежної грузинської держави в порушення міжнародного права і зобов'язань угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.

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Грузинські дипломати зазначають, що через 8 років після Серпневої війни 2008 року в результаті прагматичних підходів уряду Грузії ризик ескалації конфлікту значною мірою знизився, однак ситуація з безпекою і гуманітарна ситуація на окупованих територіях залишається складною.

Як наголошується в заяві, зміцнення окупаційної лінії колючим дротом і встановлення так званих відміток зі словами "кордон" стало практикою.

«Ці згубні дії посилюються викраденням та незаконним затриманням громадян Грузії. Сотням тисячам внутрішньо переміщених осіб і біженців досі відмовляють у праві безпечного та гідного повернення в місця свого проживання, в той же час населення, яке проживає на окупованих територіях, страждає від постійної етнічної дискримінації», - підкреслили в МЗС.

У зв'язку з цим у відомстві констатують, що яскравим підтвердженням цього є заборона на отримання освіти рідною мовою, грубе порушення права на свободу переміщення та порушення права на приватну власність, що створює ризик появи нової хвилі етнічних чисток в окупованих регіонах.

Разом з тим зазначається, що Москва фактично почала процес анексії Абхазії і Цхінвальського регіону шляхом їх інтеграції у військову, економічну і соціальну систему Росії, що грубо порушує фундаментальні принципи міжнародного права.

«Незважаючи на російські провокаційні кроки, уряд Грузії рішуче дотримується політики мирного врегулювання конфлікту. Грузія залишається налаштованої активно брати участь у Женевських міжнародних переговорах, спрямованих на вирішення нереалізованих питань безпеки та гуманітарних питань між Грузією і Росією у відповідності з угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року», - підкреслюється в заяві.

Крім того, в МЗС запевнили, що уряд Грузії надалі буде дотримуватися раціональної політики щодо Росії і використовує всі наявні дипломатичні та політичні інструменти для врегулювання конфлікту мирними засобами.

«Крім того, уряд Грузії не пошкодує зусиль для створення сприятливих умов для примирення між розділеними війною громадами, і буде залишатися відкритим, щоб поділитися перевагами європейської порядку денного з людьми, які проживають за лінією окупації», - наголошується в заяві.

У грузинському зовнішньополітичному відомстві звернули увагу, що в умовах тривалої окупації Абхазії і Південної Осетії і серйозних викликів у сфері безпеки, країна змогла досягти успіху в її демократичних перетвореннях і стійкому економічному розвитку, неухильно рухаючись по шляху європейської і євроатлантичної інтеграції.

Грузія висловлює подяку міжнародному співтовариству за тверду і непохитну підтримку її суверенітету і територіальної цілісності.

«Грузинська сторона закликає міжнародне співтовариство продовжувати консолідувати зусилля у відповідь на наслідки війни серпня 2008 року і мирного врегулювання конфлікту в Грузії у відповідності з міжнародним правом», - додали в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованій Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинули понад 400 людей, більше 2 тисяч були поранені.