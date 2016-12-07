"Самопоміч" пішла з сесійної зали Ради: вимагають голосувати за зняття недоторканності з Новинського

Як передає кореспондент УНІАН, фракція наполягає на тому, щоб на розгляд ВР було внесено питання про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

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Депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв зазначив, що "до того моменту, поки Верховна Рада не винесе на голосування рішення про позбавлення Новинського депутатської недоторканності, фракція "Самопоміч" і далі не буде брати участь в жодному голосуванні".

За його словами, парламент встигає "поділити гроші платників податків, але ви не можете зібратися, щоб дозволити правосуддю хоча б щодо одного народного депутата стати дійсністю".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 грудня, Регламентний комітет направив голові ВР Андрію Парубію подання Генпрокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності Новинського, аби він вирішив направити його на доопрацювання в ГПУ чи винести на голосування в сесійну залу.

Щодо законності зібраних доказів, то профільний комітет, як сказано у його рішенні, не отримав достатніх даних про вчинення Новинським правопорушення.

Своєю чергою Парубій заявив, що планує поставити першим питанням порядку денного 7 грудня зняття недоторканності з депутата Новинського.

Генпрокуратура просить Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.