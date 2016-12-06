Рада у четвер хоче розглянути питання зняття недоторканності з Новинського

Про це він повідомив перед закриття вечірнього пленарного засідання парламенту.

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«Я щойно отримав рішення регламентного комітету у справі зняття недоторканності з народного депутата України Вадима Новинського. Рішення комітету відкриває для мене можливість поставити це питання на голосування в залі. І я планую в четвер першим поставити це питання на розгляд парламенту для прийняття рішення», - сказав Парубій.

Спікер наголосив, що його позиція є незмінною – «жоден народний депутат не має права переховуватися за недоторканістю».

«Якщо є звинувачення у вчиненні злочину, то нехай кожен громадянин доводить свою правоту в суді», - зазначив спікер.

За його словами, всі подання Генпрокуратури мають розглядатися публічно у залі Верховної Ради».

Як повідомляв УНІАН, профільний парламентський комітет направив Парубію подання про притягнення до кримінальної відповідальності Новинського, щоб він вирішив направити його в ГПУ чи винести на голосування в сесійний зал.

Новинського підозрюють у співучасті до викрадення прес-секретаря митрополита Володимира Олександра Драбинка.