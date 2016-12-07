Суд віддав на поруки нардепів екс-чиновника МВС Гриняка, якого підозрюють у злочинах проти "майданівців"

Печерський районний суд Києва віддав на поруки двох народних депутатів екс-начальника Департаменту громадської безпеки МВС, а нині керівника Управління громадської безпеки Нацгвардії Володимира Гриняка, підозрюваного у злочинах проти «майданівців».

Як передає кореспондент УНІАН, вчора пізно ввечері суд за клопотанням слідчих Генпрокуратури обирав запобіжний захід Гриняку. Слідчі інкримінують йому протидію мирним зібранням, перевищення влади та виплату бійцям спецпідрозділу МВС “Беркут” “премій”.

В той же час, прокурори клопотали про тримання Гриняка під вартою, однак на засідання суду прийшли шестеро народних депутатів, які і просили суд дозволити взяти на поруки екс-правоохоронця, пояснюючи це тим, що він нібито співпрацював з сотнями «Самооборони Майдану», розповідаючи їм плани правоохоронців щодо акцій протесту.

В результаті суд дослухався до аргументів народних депутатів та обрав Гриняку запобіжний захід у вигляді взяття на поруки двома народними депутатами.

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Адвокати, які захищають потерпілих у справах Майдану, виступають проти аргументації депутатів, оскільки, за словами адвокатів, Гриняк не співпрацював зі слідством, не давав показів, і ці факти суперечать твердженням депутатів щодо співпраці правоохоронця з активістами Майдану.

Також сьогодні о 13.00 Печерський суд розглядатиме питання про тимчасове відсторонення Гриняка від посади у зв’язку з врученням йому підозри у злочинах.

Нагадаємо, ГПУ повідомила про підозру колишньому заступнику начальника Департаменту громадської безпеки - начальнику управління МВС України.

«Повідомлено про підозру колишнього заступника начальника Департаменту громадської безпеки – начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в організації незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій та наданні у зв’язку з цим керівникам спецпідрозділів охорони громадського порядку МВС України у період грудня 2013 року – лютого 2014 року неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі понад 30 млн грн», - зазначали у ГПУ.