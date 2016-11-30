Справа Майдану: 13 "беркутівців" відсторонено від служби на час розслідування

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, таке рішення було ухвалене керівництвом Нацполіції.

«Нацполіцією з урахуванням важливості питання розслідування злочинів, учинених стосовно учасників Революції Гідності, було направлено лист до Генеральної прокуратури України. У ньому йдеться про надання інформації щодо процесуального статусу поліцейських у кримінальних провадженнях з приводу вчинення злочинів стосовно учасників Революції Гідності, зокрема, стосовно тих працівників поліції, які на той час проходили службу в підрозділах міліції особливого призначення "Беркут". Генеральною прокуратурою надано інформацію щодо 13 таких осіб, які перебували на той час на службі», - повідомили у поліції.

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Відповідно до вказаного листа, шести працівникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою або домашніх арештів.

Крім того, ще стосовно чотирьох екс-"беркутівців" запобіжні заходи не обиралися.

"Проте керівництвом Національної поліції України усіх 13 осіб усунуто від виконання службових обов’язків, вони чекають на рішення суду", - йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначили, що за результатами розслідування кримінальних проваджень, через механізм, передбачений Законом, питання щодо подальшого проходження ними служби в Національній поліції буде розглянуто атестаційною та поліцейською комісіями.

У повідомленні також зазначається, що колишній командир роти "Беркута" Євген Антонов, який був ідентифікований як активний учасник розгону студентів в ніч на 30 листопада 2013 року, вже тривалий час не працює у лавах правоохоронців. Він був звільнений ще до початку процесу атестації працівників поліції.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції адвокати родин Героїв Небесної Сотні заявили, що в поліції досі працюють близько 10 колишніх «беркутівців», які вчиняли злочини проти активістів Майдану.

Тоді заступник голови Нацполіції Бушуєв пообіцяв упродовж доби розібратися і дати відповідь, чому у поліції досі працюють деякі екс-«беркутівці».

23 листопада керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що близько 50% співробітників спецпідрозділу «Беркут», які розганяли студентів на Майдані Незалежності у листопаді 2013 року, продовжують працювати в правоохоронних органах.