Ющенко: необхідно відновити дієздатність Верховної Ради

Верховна Рада у грудні повинна зосередитися на антикризових заходах, вважає Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Президента, у виступі на з`їзді “Народного Союзу Наша Україна” В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні усі дії влади мають бути спрямовані на подолання економічної кризи, що вимагає оперативного впровадження дієвих механізмів, передусім, законодавчих.

Відтак, В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності відновити дієздатність Верховної Ради. «Парламент повинен відновити свою роботу та отримати спікера», – сказав глава держави. Президент вважає, що першочерговим питанням роботи парламенту у грудні мають бути антикризові заходи. «Ми можемо знайти в парламенті фракції, які консолідуються по ухваленню державного бюджету 2009 року та антикризовим діям. Це – програма-мінімум», – підкреслив він.

Президент також наголосив, що в умовах економічної кризи уряд повинен припинити популізм, який і став однією із причин цієї кризи в Україні. «Коли на початку року формується популістична політика без узгодження з бюджетом, у другому півріччі ми пожинаємо плоди», – сказав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, «пом`якшити удари кризи можна, проводячи здорову економічну політику». «Я не переконаний, що сьогоднішній уряд готовий це зробити», – сказав він.