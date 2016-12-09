ГПУ перевірила е-декларації половини нардепів: понад 50 з них виявилися порушниками

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генпрокуратури Валентина Сеник.

“Опрацьовано приблизно половину електронних декларацій народних депутатів. До НАЗК надіслано вже 53 матеріали на вжиття заходів відповідно до закону України про запобігання та протидії корупції. З них щодо несвоєчасного подання декларації — одна інформація. Неповне відображення даних у декларації — 28 інформацій, порушення обмежень щодо сумісництва — 11, порушення обмежень в частині отримання подарунків — 2 інформації”, - сказала вона.

Також Сеник додала, що всі ці 53 народних депутати можуть бути притягнуті до адміністративної, а не кримінальної відповідальності, оскільки різниця між задекларованим майном і фактично наявним, є меншою, ніж 250 мінімальних заробітних плат, а інші порушення, виявлені у деклараціях, також караються адміністративно.

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Вона пояснила, що адміністративна відповідальність — це стягнення штрафу у розмірі від 850 до 1,7 тис. грн, а також конфіскація майна, а стосовно посадовців, які працюють не на виборних посадах, може бути застосовано відсторонення від таких посад терміном до одного року.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого і нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, одержані на державній службі.