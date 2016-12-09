У порядку денному саміту ЄС поки немає продовження економічних санкцій проти Росії - дипломат

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю повідомив журналістам високопосадовий європейських дипломат.

"Підготовча робота вже розпочалася. Але порядком денним зараз це питання не передбачено. Хоча я не можу прогнозувати, яким буде остаточний порядок денний", - сказав він.

При цьому дипломат нагадав, що застосування санкцій стосовно Росії пов'язане з виконанням нею Мінських домовленостей.

"У нас ще є час, тому що термін дії добігає кінця тільки 31 січня", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня економічні санкції щодо Росії були продовжені до 31 січня 2017 року. Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, скорочення імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом та озброєнням.

Рішення було оприлюднено 2 липня 2016 року в Офіційному журналі ЄС.