На саміті ЄС продовжать економічні санкції проти Росії – Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела і чиновників.

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Немає сумнівів у тому, що термін дії санкцій, який закінчується в кінці січня, на брюссельському саміті буде продовжено, повідомили дипломати. Формальний процес узгодження цього рішення повинен завершитися приблизно 20 грудня.

Санкції включають обмеження доступу до міжнародного фінансування, а також співробітництва в області оборони і енергетики з Росією у відповідь на анексію у березні 2014-го українського Криму і підтримку бойовиків на сході України.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня економічні санкції відносно Росії були продовжені до 31 січня 2017 року. Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, скорочення імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом і озброєнням.

Рішення було оприлюднене 2 липня 2016 року в Офіційному журналі ЄС.