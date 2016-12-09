Яценюк про затримку отримання "безвізу": в Європі також бувають бюрократичні процедури

Про це лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк заявив у програмі «События» на телеканалі «Україна» в п’ятницю, 9 грудня.

«Я переконаний, що Європа не відступиться від України, як і Україна не відступиться від Європи. І ми отримаємо безвізовий режим», - наголосив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що нещодавно мав зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з Віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем. Усі вони, підкреслив лідер «Народного фронту», запевнили у тому, що безвізовий режим для України буде надано.

«Зараз лежить все тільки в площині певних бюрократичних процедур. В Європі також бувають бюрократичні процедури», - додав він.

«Українці стояли на Майдані за Європу і за європейські цінності. Нам Європа сказала, що необхідно ухвалити законодавство, яке дасть можливість запровадити безвізовий режим», - підкреслив Арсеній Яценюк.

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Лідер «Народного фронту» нагадав, що під час його перебування на посаді Глави Уряду на виконання критеріїв для «безвізу» було ухвалено 144 різного роду законів та регуляцій, і Європейська комісія та європейські партнери визнали, що критерії для отримання Україною безвізового режиму виконані.

«Безвізовий режим буде. Треба припинити спекуляції. Так, в Європі зараз також є багато викликів і проблем, пов’язаних і з популізмом, і з радикальними силами, які приходять в Європу, і з хвилею міграції. Я переконаний, що Європа не відступиться від України, як і Україна не відступиться від Європи. І тому ми отримаємо безвізовий режим».