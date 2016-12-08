Клімкін пояснив, коли ЄП затвердить "безвіз" для України

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час міністерської зустрічі ОБСЄ, передає "Європейська правда".

"Це питання відсьогодні абсолютно поза політикою, це – питання технічне і організації голосування. Чи встигнуть вони на наступному тижні – це лише питання того, щоб пройти всі голосування, а їх п’ять, якщо не помиляюся. Якщо не встигнуть протягом тижня – то точно звершать процедуру на першому (пленарному – ЄП) тижні січня", - розповів Клімкін.

Читайте такожЄС у прийнятті рішення щодо "безвізу" для України та Грузії "майже там" - Туск

Перший пленарний тиждень ЄП у новому році запланований на 15-19 січня.

Як відомо, для скасування візового режиму Європарламент має схвалити два рішення – про запровадження нового механізму призупинення безвізу та про перенесення України до "безвізового списку". Після ЄП точно такі рішення має схвалити Рада ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Комітет постійних представників (COREPER) від імені Ради ЄС підтримав погоджений з Європейським парламентом компромісний текст про норму щодо перегляду механізму призупинення, який може бути застосований до усіх чинних угод з візової лібералізації. Угоду було досягнуто між Радою ЄС, Європейським парламентом і Європейською комісією того самого дня.