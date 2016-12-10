Захист заявив про підготовку кількох замахів на Януковича під час втечі, але назвати кількість відмовився

Про це Сердюк заявив у коментарі телеканалу "112".

За його словами, замахів було декілька, зокрема, внаслідок одного з них було поранено водія Януковича. У той же час Сердюк зазначив, що кримінальну справу було порушено за фактом події, але до кінця вона не доведена.

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На уточнююче запитання, скільки загалом було замахів на Януковича, Сердюк відповів: “Ця інформація буде оприлюднена. Цей умисел був у багатьох людей у багатьох містах. Ми оприлюднимо відомості, коли побачимо належну реакцію Генпрокуратури”.