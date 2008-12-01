Посольство України у Росії розкусило Жириновського

ЛДПР, пікетуючи Посольство України у Росії, таким чином намагається «нагадати про себе своїм виборцям», заявив кореспонденту УНІАН у РФ прес-секретар посольства Олег ВОЛОШИН.

«Вінегрет із гасел, з якими ЛДРП сьогодні прийшла під стіни Посольства України, свідчить про те, що Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ та його соратники не стільки хочуть бути почутими в Києві, скільки прагнуть нагадати про себе своїм виборцям», - сказав О.ВОЛОШИН.

У цьому зв’язку він закликав громадян України спокійно ставитись до цієї та інших акцій ЛДПР та аналогічних радикальних партій і рухів, які заробляють очки на провокуванні напруженості в українсько-російських відносинах.

«Їхня діяльність в цілому не співпадає зі ставленням більшості росіян до України, до зовнішньополітичного курсу РФ», - сказав О.ВОЛОШИН.

Водночас, він вчергове висловив жаль з приводу того, що муніципальна влада Москви регулярно надає дозволи на проведення під стінами посольства публічних заходів тим партіям і групам, які відверто декларують свої наміри виступити з провокативними антиукраїнськими заявами.

«Таке трактування фундаментального права на свободу зборів не сприяє зміцненню дружби між народами України та Росії», - наголосив О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, близько 20 активістів ЛДПР провели мітінг біля Посольства України в РФ, протестуючи проти політики української влади.