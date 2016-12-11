Перші місцеві вибори в об'єднаних тергромадах: ОПОРА повідомила про явку станом на 16:00

Як повідомляється на сайті Громадянської мережі ОПОРА, у Волинській області проголосували 60% виборців, Рівненській – 48%, Тернопільській – 33%, Чернігівській – 48%, Полтавській – 41%, Харківській – 31%, Дніпропетровській – 37%, Запорізькій – 33%, Миколаївській – 35%, Одеській – 44%, Вінницькій – 41%.

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Інформації щодо явки виборців у Херсонській області немає.

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні, 11 грудня, проходять перші місцеві вибори у 41 об’єднаній територіальній громаді у 13 областях. Вибори проводяться у громадах Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей. З них три є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами.

Голосування розпочалося о 8.00 і триватиме до 20.00.