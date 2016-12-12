Найвищу явку виборців на виборах в об'єднаних громадах зафіксовано на Волині - "Опора"

Про це повідомили у громадянській мережі «Опора».

Зокрема, станом на 20:00 у Рівненській області явка виборців становила 61,25%, у Тернопільській – 45,20%, у Вінницькій – 57,69%, у Одеській – 49,37%, у Запорізькій – 42,77%, у Харківській – 38,39%, у Полтавській – 51,20%, у Чернігівській – 53,14%, у Дніпропетровській – 40%, у Миколаївській – 39,21%, у Чернівецькій – 36 % та Херсонській – 36,05%.

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Також в "Опорі" повідомили про низку порушень під час виборчого процесу. Зокрема, на одній з дільниць на Херсонщині члени комісії заповнювали протокол олівцем, а на Вінниччині на ДВК №051206 ухвалили постанову про видачу бюлетенів без паспортів, також комісія не вела журнал реєстрації присутніх на дільниці.

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні, 11 грудня, відбулися перші місцеві вибори у 41 об’єднаній територіальній громаді у 13 областях.

Вибори проводяться у громадах Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей. З них три є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами.