Тимошенко виступила на 90-річчі Національної академії наук

Уряд планує збільшити видатки державного бюджету на розвиток науки.

Про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила cьогодні під час урочистих зборів з нагоди 90-річчя від дня заснування Національної академії наук України, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряд виступає за підвищення рівня соціального забезпечення вітчизняних науковців: “У мене є тільки одна мрія – створити вам в Україні належні умови праці”. Прем’єр-міністр зауважила, що, зокрема, Кабінет міністрів ініціює впровадження комплексної програми підтримки молодих вчених: “Українська наука мусить мати потужні молоді кадри”.

Прем’єр-міністр відзначила, що незважаючи на те, що за останній рік було збільшено середню заробітну плату та пенсії науковцям, уряд і надалі працюватиме у цьому напрямку: “Ми цим самим даємо можливість і право людям, які присвятили своє життя науці, все ж таки бути підтриманими державою та присвятити себе повністю науковим дослідженням та розробкам”.

Окрім того, прем’єр-міністр сподівається, що найближчим часом політичні сили в парламенті та уряд знайдуть порозуміння, стабільність і політичну прогнозованість, адже в парламенті знаходяться 190 законів, підготовлених урядом, в числі яких і закони, що стосуються науки. “Я вірю, що сьогодні усвідомлення того, що науку в Україні потрібно підтримувати і піднімати на якісно новий рівень, і в парламенті, і в уряді є”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.