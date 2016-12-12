У МЗС назвали продовження арешту заступника голови Меджлісу "юридично нікчемним рішенням"

Про це написала спікер МЗС Мар'яна Беца в Twitter.

1/2 Окупант цілеспрямовано і системно порушує права людини в АР Крим.Засуджуємо юриди нікчемне рішення щодо А. Чийгоза https://t.co/0rAym74VeI — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 грудня 2016 р.

"Окупант цілеспрямовано і системно порушує права людини в АР Крим.Засуджуємо юрид нікчемне рішення щодо А.Чийгоза", - написала Беца.

Вона додала, що Україна вимагає від РФ припинити утиски кримських татар, звільнити Чийгоза і інших незаконно затриманих українських громадян.

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Як стало відомо раніше, суд анексованого Криму продовжив арешт для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до квітня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу інкримінують "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 року. У МЗС заявляли, що метою репресій в Криму є знищення корінного народу півострова.

Після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинуло двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.