Окупанти Криму залишили за ґратами заступника голови Меджлісу до квітня 2017 року

13:29, 12 грудня 2016
Політика
139 0

Суд анексованого Криму продовжив арешт для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза.

Арешт заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу продовжували вже неодноразово / Радіо Свобода

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов у Facebook.

"Кримські судді продовжили термін утримання під вартою Ахтему Чийгозу на три місяці з 8 січня 2017 року по 8 квітня 2017 року", - написав він.

Читайте також"Потерпілі" у справі "26 лютого" свідчать, що заступник голови Меджлісу Чийгоз не винуватий

Як повідомляв УНІАН, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу інкримінують "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 року. У МЗС заявляли, що метою репресій в Криму є знищення корінного народу півострова.

Після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинуло двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські політв'язні в Росії
Теги: #суд#арешт#Чийгоз