Окупанти Криму залишили за ґратами заступника голови Меджлісу до квітня 2017 року

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов у Facebook.

"Кримські судді продовжили термін утримання під вартою Ахтему Чийгозу на три місяці з 8 січня 2017 року по 8 квітня 2017 року", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу інкримінують "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 року. У МЗС заявляли, що метою репресій в Криму є знищення корінного народу півострова.

Після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинуло двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.