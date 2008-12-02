Політологи оцінюють обрання Президента лідером партії

Експерти вважають, що обрання Президента Віктора ЮЩЕНКА головою партії «Народний Союз Наша Україна» “звужує простір для політичних маневрів” глави держави і очолюваної ним політичної сили.

Про це йдеться в переданому УНІАН опитуванні політичних експертів, проведеному Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА» щодо оцінки обрання Президента головою НСНУ.

Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що з політичної точки зору – це крок на зближення з власною партією, спрямований на те, щоб подолати дистанцію між Президентом і пропрезидентською політичною силою. На його думку, те, що обрання відбулося перед новою хвилею коаліційних процесів і спікеріади у Верховній Раді, “додає інтриги, але звужує простір для маневру «Нашої України»”.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО вважає, що Президент поставив себе в жорсткі рамки щодо можливостей політичного маневру і пошуку компромісу, оскільки погодився, щоб політична лінія “Нашої України” і його політичні погляди сприймались як єдине ціле. “З формально-правової точки зору Президент пішов на ризик - Конституція вказує на те, що він не може займати посад в об`єднаннях громадян… Але політична доцільність перевищила правову сумнівність такого кроку, отже, в подальших кампаніях Президент і “НУ” не зможуть вдавати, що вони певною мірою незалежні один від одного”, - додав Ю.ЯКИМЕНКО.

Відзначено, що глава держави порушив законодавство, погодившись очолити політичну партію. Зокрема, народний депутат України, голова Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олесь ДОНІЙ наголошує, що стаття 103 Конституції України прямо забороняє Президенту перебувати на керівних посадах в «об’єднаннях громадян», до яких відносяться і політичні партії.

Крім цього, на думку експерта, обрання Президента лідером партії є "безперечним успіхом НСНУ, адже ЮЩЕНКО сам по собі є брендом і на нього досі орієнтується значна частина націонал-демократичного електорату”.

Зі свого боку директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначає, що подібні дії є “продовженням технологічних ігор, які насправді не мають відношення до інтересів суспільства і держави”. На його думку, “це технологічно правильний для особистих задач Президента крок”.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президента України В.ЮЩЕНКА одностайно обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна». До цього він був почесним головою «Нашої України».

Прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА 29 листопада наголосила, що рішення з`їзду “Народного Союзу Наша Україна» є визнанням Президента України В.ЮЩЕНКА політичним лідером цієї партії. За її словами, очікується, що у зв`язку із цим рішенням будуть внесені зміни до статуту партії на другому етапі з`їзду цієї політичної сили, де мають бути сформовані керівні органи НСНУ.

Водночас сьогодні експерти Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава» заявили, що Президент В.ЮЩЕНКО не має права очолювати політичну партію «Народний Союз «Наша Україна», оскільки це порушує вимоги Конституції України.