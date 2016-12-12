Савченко розповіла, навіщо таємно зустрічалась із ватажками бойовиків

Про це вона заявила на брифінгу в Києві, який транслював телеканал «112 Україна».

За її словами, зустріч «була спрямована на те, щоб посилити «мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом».

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Крім того, Савченко підкреслила, що їздила в Мінськ не з дипломатичним паспортом. «Я з дипломатичним паспортом їжджу тільки в ті відрядження, куди мене відправляє Верховна Рада України. Я їздила з українським паспортом», - сказала вона.

«Вони (поїздки) не таємні, вони робочі», - прокоментувала Савченко те, що зустріч у Мінську не анонсувалася.

Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.