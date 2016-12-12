"Відповіла на всі питання": в СБУ розповіли деталі допиту Савченко щодо таємної поїздки у Мінськ

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, повідомляє 112.ua.

За його словами, Савченко про мету візиту СБУ поінформувала, з розумінням поставилася до виклику на допит і надала відповіді на всі питання слідчих.

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"Були до неї питання про підстави і деталі розмов, які відбувалися, щодо присутності під час розмов представників російських спецслужб і так далі. Насправді, в наших слідчих було багато питань. До цього, назвемо його інцидентом, у нас було нормальне співробітництво з Савченко, раніше ми з нею спілкувалися. Чому так сталося, що вона заздалегідь не повідомила саме Службі про цю поїздку, тут є кілька причин, але, в принципі, Надя відповіла на всі питання, які задавали їй слідчі. Хотів би зазначити, що якщо говорити про формальну сторону, то звичайно вона не зобов'язана інформувати СБУ про свої поїздки, але в рамках обміну та звільнення заручників вона знаходиться на такому серйозному контролі керівництва держави, то нам би хотілося, щоб якщо хтось має намір обговорювати такі питання з представниками так званих "ДНР", "ЛНР", то щоб наша служба розуміла, про що повинна бути мова. Це була б нормальна співпраця, була б нормальна розмова, яка принесла якусь користь. Поки ми не можемо говорити про ризики тих домовленостей, які були досягнуті... Допит тривав не дуже довго, на всі питання вона відповіла швидко. Непорозумінь не було", - запевнили в СБУ.

Нагадаємо, за даними ряду ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.