Горбачов: Світ підійшов до небезпечної межі

Про це він заявив в інтерв'ю, присвяченому 30-літтю його зустрічі в ісландському Рейк'явіку з президентом США Рональдом Рейганом, передає Російська служба Бі-бі-сі. Тоді президенти обговорили питання скорочення ядерних озброєнь.

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"Я думаю, світ підійшов до небезпечної межі. Не хотів би давати конкретних рецептів, але хочу сказати: треба зупинитися. Треба відновити діалог... Треба повернутися до головних пріоритетів. Це скорочення ядерної зброї, боротьба з тероризмом, запобігання екологічній катастрофі. Порівняно з цими викликами все інше відступає на другий план", - сказав Горбачов.

Як повідомляв УНІАН, Раніше в цьому місяці президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія припиняє дію угоди з США про утилізацію плутонію через недружні дії Вашингтона. США заявили, що розчаровані цим рішенням Росії.

Зі свого боку, Вашингтон заявив, що перериває діалог з Москвою щодо конфлікту в Сирії. Це сталося після зриву перемир'я в Алеппо і початку масованих бомбардувань міста авіацією Росії і дружньої їй сирійської армії.