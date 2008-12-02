Луценко через літаки й офшори зв'язав Балогу з «Фаїною»

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА літав літаками державного підприємства «Україна» за рахунок офшорних компаній.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 221 від 2 грудня).

Відповідаючи на запитання про те, що раніше Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що В.БАЛОГА і його соратники безплатно літали літаками ДП «Україна», міністр сказав: «Так, він літав на літаку ДП «Україна», за який платили офшорні підприємства. І не прості: одне з них є експедитором нещасливої «Фаїни» (українського судна, захопленого піратами, - УНІАН). Чи не дивно? Друга — страхувальник цього судна. А третя заборонена рішенням Мінекономіки до участі в обслуговуванні будь-яких державних фінансових операцій».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України (фракція НУ-НС), член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ 17 червня звернувся з депутатськими запитами до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, в яких просив перевірити на наявність корупційних дій факти авіаперельотів чартерними рейсами глави Секретаріату Президента України В.БАЛОГИ.

У запиті наводиться перелік понад 60 перельотів, здійснених В.БАЛОГОЮ в 2007-2008 роках.

У жовтні Ю.ЛУЦЕНКО повідомляв, що в МЗС України на з`ясуванні знаходиться звернення депутатів щодо десятків випадків чартерних перельотів за участю В.БАЛОГИ, зокрема, 31 переліт з використанням літаків державного підприємства «Україна».

У той же час, як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, МВС стало відомо, що такі перельоти фінансує закордонна компанія.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, за фактами незаконного використання літаків держкомпанії не порушено жодної кримінальної справи, оскільки МВС збирає матеріали, у той же час будь-які процесуальні рішення будуть прийняті після відповіді Інтерполу щодо статусу іноземної компанії, котра нібито фінансує перельоти В.БАЛОГИ.

У свою чергу, голова Державного управління справами України Ігор ТАРАСЮК заявив, що В.БАЛОГА не літав на літаках авіакомпанії «Україна» за державний рахунок. І.ТАРАСЮК пояснив, що користуватися літаками ДП «Україна» за рахунок держави мають право тільки троє людей — Президент, прем`єр-міністр і спікер парламенту. Можуть літати й міністри, але тільки за дорученням глави Кабміну.