У Києві існує небезпека тотального підвищення тарифів - Андрієвський

Збільшення вартості хліба, підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті та десятиразове збільшення комунальних тарифів для юридичних осіб свідчать про небезпеку тотального підвищення тарифів у Києві. Про це у прямому ефірі парламентського каналу «Рада» заявив один із лідерів блоку Віталія Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Відсутність впливу територіальної громади на підприємства, що надають комунальні послуги, непрозорість формування тарифів та відсутність обліку кількості і якості наданих послуг, - все це робить перспективу підвищення тарифів для населення найближчою реальністю. Кияни не розуміють, чому, сформувавши за рахунок власних податків бюджет міста, вони повинні платити за неякісні послуги більше», - наголосив політик.

На думку Дмитра Андрієвського, політичну та юридичну відповідальність за зростання цін на комунальні послуги повинна нести адміністрація Черновецького. Неякісне управління бюджетом столиці тільки посилює негативні тенденції у тарифній сфері.

«Встановлення житлово-комунальних тарифів є прямою відповідальністю КМДА та персонально її голови Л.Черновецького. Тарифи повинні формуватись прозоро, їх необхідно погоджувати в територіальному відділенні Антимонопольного комітету та реєструвати в управлінні юстиції. Ці вимоги закону адміністрація Черновецького не виконує. А збільшення тарифів для столичного бізнесу – практично додатковий податок – це злочинне рішення, яке нанесе невиправну шкоду столиці», - підкреслив Дмитро Андрієвський.