Настав час завершити ухвалення асоціації Україна-ЄС - голова Єврокомісії

Про це заявляє голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, передає Радіо Свобода.

"На саміті слід домовитися щодо остаточного ухвалення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це – питання нашої геополітичної відповідальності. Настав час завершити роботу Європарламенту та української (Верховної) Ради, які одночасно ратифікували цю угоду – визначний момент в історії парламентаризму на нашому континенті", – наголосив він напередодні зустрічі лідерів держав та урядів Європейського союзу в Брюсселі.

Водночас він привітав Європарламент, який завершив переговори щодо механізму призупинення безвізових режимів, що блокував візову лібералізацію України та Грузії.

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"Тепер українським та грузинським громадянам має бути наданий безвізовий статус якомога швидше", – закликав Юнкер.

Нагадаємо, у Європейському союзі ще не узгодили остаточний текст ухвали Європейської ради (саміту ЄС) щодо поступок Нідерландам навколо Угоди про асоціацію Євросоюзу і України.

У проекті ухвали, який підготували Нідерланди, наразі бракує першого пункту – в ньому Нідерланди хотіли б бачити підтвердження, що угода не є першим кроком до майбутнього членства України в ЄС. Проти цієї вимоги виступають деякі східноєвропейські країни-члени, в першу чергу Польща.