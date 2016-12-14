ЄС та Нідерланди поки що не змогли домовитися щодо асоціації між Україною та Євросоюзом
Уряд Нідерландів досі не досяг згоди з іншими країнами ЄС щодо асоціації між Україною та Євросоюзом.
Про це заявив глава МЗС Нідерландів Берт Кундерс, повідомляє Dutch News.
"Узгодженого тексту поки що немає. Ми також не можемо сказати, чи буде реалізована позиція Нідерландів, враховуючи, що низка держав-членів говорить про далекосяжні наслідки", - заявив міністр закордонних справ Нідерландів.
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У свою чергу міжнародні інформаційні агентства пишуть, що було досягнуто згоди щодо деяких ключових моментів.
Зазначимо, що позиція Нідерландів така – або ЄС погоджується, або Нідерланди відмовляються від ратифікації.
Одна з вимог – ЄС повинен заявити, що угода про асоціацію з Україною не означає додаткових зобов'язань безпеки або фінансового характеру.
Також Нідерланди вимагають визнати, що угода не буде надавати українцям права вільно жити і працювати на території ЄС.
Один з найбільш суперечливих пунктів – він і досі не погоджений – стосується можливого членства України в ЄС.