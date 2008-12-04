Росії сподобалась ідея з Богатирьовою і Грищенком

У Москві незмінно налаштовані на конструктивну, прагматичну, відповідальну взаємодію з Україною щодо всього комплексу двосторонніх і міжнародних проблем.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і преси Міністерства закордонних справ РФ, про це заявив сьогодні офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО, коментуючи створення в Києві Міжвідомчої стратегічної групи з питань українсько-російських відносин.

«Зі свого боку можемо підтвердити, що в Москві незмінно налаштовані на конструктивну, прагматичну, відповідальну взаємодію з Україною з усього комплексу двосторонніх і міжнародних проблем, зокрема із задіюванням існуючих механізмів Російсько-Української міждержавної комісії, а також у рамках міжурядового діалогу», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

«Що стосується створення різних структур органами державного управління України, то це суверенна прерогатива влади в Києві. А ми загалом виходимо з того, що мають вітатися будь-які реальні кроки і заходи, спрямовані на позитивний розвиток і вдосконалення російсько-українських відносин. Із зацікавленістю спостерігатимемо за подальшими практичними діями наших українських партнерів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом створив Міжвідомчу стратегічну групу з питань українсько-російських відносин. Група створена з метою забезпечення проведення ефективної єдиної державної політики у сфері українсько-російських відносин, враховуючи значення цих відносин для забезпечення національної безпеки України. Керівником Міжвідомчої стратегічної групи призначена секретар Ради національної безпеки й оборони Раїса БОГАТИРЬОВА.

Також 2 грудня В.ЮЩЕНКО своїм Указом призначив посла України в РФ Костянтина ГРИЩЕНКА спеціальним представником України з питань розвитку відносин з Російською Федерацією.

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