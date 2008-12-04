Вінський не терпітиме коаліції БЮТ з Партією регіонів

Міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що у разі створення коаліції у складі Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів подасть у відставку зі своєї посади.

Про це йдеться у заяві Й.ВІНСЬКОГО, оприлюдненій на сайті міністерства.

“Самообманом є думка про те, що коаліція БЮТ з Партією регіонів принесе Україні політичну та економічну стабільність, що це вирішить проблеми, які виникли внаслідок кризи. Скоріше буде навпаки”, - зазначає Й.ВІНСЬКИЙ.

Він висловив переконання, що на сьогодні головна ціль Партії регіонів – “будь-яким шляхом (чи то дочасні вибори, чи то коаліція) отримати доступ до державних ресурсів. Тому що тільки це в умовах жорсткої фінансової кризи допоможе олігархам зберегти свій вкрадений капітал. А зберегти свої статки вони зможуть лише в черговий раз пограбувавши державу та українців”.

Й.ВІНСЬКИЙ вважає, що створення “неприродної коаліції між демократичним БЮТ і олігархічною Партією регіонів призведе до втрати будь-якої перспективи для України, а внесення змін до Конституції України з метою самозбереження позбавить народ будь-якого впливу на владу”.

“Я переконаний, що українці на це ніколи не погодяться”, - наголошує міністр.

На його думку, вихід для України не “в політичному зговорі верхівок та поверненні до епохи “кучмізму”, а в опорі на народ та рух до Європи”.

Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що вважає категорично недопустимим створення коаліції між БЮТ та Партією регіонів.

Він заявив, що в перший день створення такої коаліції оголосить про відставку з посади міністра транспорту та зв’язку України.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО 2 грудня заявив, що фракція БЮТ готова до створення коаліції з фракцією Партії регіонів.