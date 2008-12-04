Армія стане професійною не раніше, ніж Україна вступить до НАТО

У Генеральному штабі ЗСУ пропонують завершити перехід Збройних Сил України на стовідсоткове комплектування військовослужбовцями контрактної служби не раніше приєднання держави до системи колективної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головнокомандувач ЗСУ – начальник Генштабу генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО сьогодні на прес-конференції.

Він вкотре констатував, що через катастрофічне недофінансування заплановані заходи із переходу ЗСУ на професійну основу до 2011 року фактично зірвані.

Також з огляду на сьогоднішню невизначеність перспектив вступу України до НАТО С.КИРИЧЕНКО констатував: «Професіоналізацію Збройних Сил необхідно синхронізувати з процесом приєднання держави до системи колективної безпеки».

У зв’язку з цим він наголосив на необхідності поєднання принципу збереження загального військового обов’язку одночасно із переведенням на контракт тих військових професій, які найбільше визначають здатність ЗСУ виконувати завдання за призначенням і поступово наближають українську армію до вимог, що висувають організації колективної безпеки.

«Це є логічний варіант продовження процесу професіоналізації ЗСУ в сучасних умовах», - зауважив начальник Генштабу.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можна вважати, що українська армія стане професійною не раніше, ніж держава вступить до НАТО, С.КИРИЧЕНКО сказав: «Це не обов’язково, але, скоріш за все, так і буде».